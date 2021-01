Covid, screening alunni e personale scuole Campli,tutti negativi

(ANSA) - CAMPLI, 04 GEN - Primo giorno di screening oggi su studenti e personale scolastico a Campli (Teramo), nella Casa del Cittadino di Sant'Onofrio: 217 i tamponi effettuati, nessun positivo. Si sono sottoposti a tampone 156 studenti, circa il 60% di quelli che frequentano il plesso scolastico di Marrocchi, e la quasi totalità del personale scolastico. "Si tratta di un ottimo risultato anche in termini di partecipazione, se consideriamo che nello screening di massa rivolto a tutta la popolazione, svolto a fine dicembre, la partecipazione è stata del 18% in tutto il Comune di Campli" ha detto il sindaco Federico Agostinelli.

Domani secondo giorno al Palazzetto dello Sport di Piane Nocella, in modalità drive-in, dalle ore 9 alle 14. (ANSA).