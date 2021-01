Covid: ex presidente Senato Marini ricoverato a Rieti

(ANSA) - PESCARA, 04 GEN - L'ex presidente del Senato, Franco Marini, 87 anni, come riporta l'edizione reatina del Corriere dell'Umbria, è ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Camillo de Lellis dello stesso capoluogo sabino. L'esponente del Pd, in ospedale da due giorni dopo essere risultato positivo ed aver accusato sintomi, è in condizioni stabili ed è tenuto in respirazione assistita. Al momento la direzione sanitaria dell'ospedale reatino non ha emesso alcun bollettino in riferimento alle condizioni dell'ex presidente del Senato.

