Covid: D'Alessandro, vicini a ex presidente Senato Marini

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Siamo vicini al presidente Franco Marini per la dura prova che sta affrontando". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, a proposito del ricovero per Covid dell'ex presidente del Senato Franco Marini. "La sua terra si stringe attorno a lui in un grande abbraccio", conclude. (ANSA).