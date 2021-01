Covid:ad Avezzano screening 'rientrosicuro' scuole medie

(ANSA) - L'AQUILA, 02 GEN - L'Amministrazione comunale di Avezzano (L'Aquila) ha predisposto una campagna di screening con l'astag "Rientrosicuro" per preparare il ritorno a scuola degli studenti delle scuole medie: il 5 e 6 gennaio saranno effettuati tamponi rapidi antigenici nelle classi prima, seconda e terza.

Lo annunciano in una nota gli assessori, alle politiche scolastiche, Patrizia Gallese, e alle politiche sanitarie, Maria Teresa Colizza.

I punti di prelievo messi a disposizione - spiegano i due amministratori del comune di Avezzano - sono il Drive Through di via Aldo Moro e il Drive Through dell'Interporto. I test saranno effettuati martedì 5 gennaio dalle 14,30 alle 17,30 e mercoledì 6 gennaio dalle 9 alle 17,30. (ANSA).