Covid: a rischio il contingente Gom presso carcere Sulmona

(ANSA) - SULMONA, 02 GEN - A rischio in contingente Gom (gruppo operativo mobile) del carcere di Sulmona che potrebbe essere smobilitato dal prossimo 7 gennaio. Si tratta degli agenti venuti in soccorso nella struttura di via Lamaccio per fronteggiare l'emergenza Covid-19. A farlo presente è il segretario generale territoriale della Uil Penitenziari Mauro Nardella. "Se la notizia dovesse essere confermata - afferma - sarebbe un bel guaio per la direzione del carcere e, ovviamente, per tutti gli operatori del settore. Seppur nel frattempo migliorata, la situazione presso il penitenziario di piazzale vittime del dovere resta, infatti, tuttora in preda all'emergenza visto che diversi sono ancora sia i detenuti che gli agenti positivi al tampone". Nardella coglie l'occasione per sottolineare il l'importante lavoro del Gom nel pieno dell'emergenza sanitaria. "Che il contributo del Gom - prosegue - sia stato, e tutt'ora lo è, determinante ai fini della prevenzione del totale collasso della struttura è sotto gli occhi di tutti. Pensare, quindi, ad una sua venuta meno, in un momento come quello attuale, sarebbe una disdetta per un sistema come quello del carcere peligno alle prese ancora con gravi problemi. L'auspicio, neanche a dirlo, è che l'amministrazione penitenziaria ci ripensi e proroghi la permanenza in loco dei baschi blu del Gom almeno fino a cessata emergenza". (ANSA).