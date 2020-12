Divieto fuochi d'artificio a Teramo, ordinanza sindaco

(ANSA) - TERAMO, 31 DIC - Il sindaco di Teramo ha emanato un'ordinanza con la quale dispone che da oggi al 6 Gennaio 2021, su tutto il territorio comunale, siano vietati accensione e lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici provocanti detonazione. La decisione è stata assunta per tutelare l'incolumità pubblica, l'integrità psicofisica di soggetti deboli quali bambini, persone anziane, malati, degenti negli ospedali, nonché per la tutela degli animali.

Oltre all'Atto amministrativo, il sindaco fa appello al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo di fuochi e giochi pirotecnici. Non è escluso un rilievo inerente la tutela ambientale. L'inosservanza delle disposizioni impartite nel provvedimento è punita con una ammenda pecuniaria, fatta salva, qualora il fatto dovesse assumere rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. (ANSA).