Unimol:Fabrizio Nocera premiato con riconoscimenti nazionali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 DIC - La tesi di Fabrizio Nocera, presentata in occasione degli esami finali del dottorato in 'Innovazione e gestione delle risorse pubbliche' dell'Università del Molise, sotto il tutoraggio del prof. Giovanni Cerchia, intitolata 'Le bande partigiane lungo la linea Gustav - Abruzzo e Molise nelle carte del Ricompart', è stata premiata con due prestigiosi premi nazionali: 'Acqui edito e inedito' e quello conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della 16/a edizione del 'Premio Giacomo Matteotti'. Si apprende da una nota stampa dell'Unimol. Il lavoro di ricerca di Nocera nasce da una considerazione di carattere generale, quella di fare luce su quella zona d'ombra relativa alla Seconda guerra mondiale: la Resistenza nel Mezzogiorno. (ANSA).