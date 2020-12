Minorenni preparavano appartamento per Capodanno, sanzionati

(ANSA) - TERAMO, 28 DIC - Nonostante le restrizioni imposte dalla zona rossa si erano riuniti in un appartamento, attualmente non abitato, che stavano pulendo in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Il tutto senza indossare i dispositivi di protezione individuale. Protagonisti della violazione delle restrizioni anti Covid 8 minorenni, che dopo i controlli della polizia, sono stati riaffidati ai genitori, che adesso dovranno provvedere al pagamento della sanzione elevata ai giovani sia per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, sia perché si erano allontananti dalla propria abitazione senza una valida giustificazione. (ANSA).