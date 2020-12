Variante Gb: campioni inviati da Abruzzo a Spallanzani

(ANSA) - PESCARA, 26 DIC - I tamponi positivi al Sars-CoV-2 compatibili con la 'variante inglese' del virus e isolati da due laboratori della rete regionale abruzzese sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per la conferma del risultato diagnostico. Lo hanno disposto l'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, e il referente regionale per le maxi-emergenze sanitarie, Alberto Albani, sulla base dei protocolli scientifici vigenti.

"Si tratta di un numero esiguo di campioni - spiega Albani - isolati in questi giorni, sui quali però vanno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire se si tratti effettivamente della variante del virus individuata nel Regno Unito o di un'ulteriore forma". Verì e Albani sono in stretto e continuo contatto con il presidente della Regione, Marco Marsilio, per aggiornarlo sugli sviluppi della situazione.

"Nel frattempo - sottolinea l'assessore Verì - ai pazienti sono stati applicati tutti i protocolli di sicurezza sanitaria: sono stati posti in isolamento ed è stata avviata l'attività di contact tracing per ricostruire i loro contatti e spostamenti.

Il sistema, dunque, è intervenuto tempestivamente e adottando ogni cautela". (ANSA).