Calcio, Vastese (serie D) esonera tecnico Silva

(ANSA) - VASTO, 26 DIC - Ribaltone in panchina in casa della Vastese (serie D). Questa mattina, con un comunicato diramato attraverso i canali ufficiali, la società abruzzese ha comunicato l'esonero del tecnico Massimo Silva. Fatale al trainer pavese la sconfitta subita nell'ultimo turno di campionato pre natalizio in casa del Matese, oltre ad una serie di risultati deludenti. Nelle prossime ore la società biancorossa comunicherà il nome del nuovo allenatore. (ANSA).