Solidarietà: 220 mila euro da mercatino beneficenza Fater

(ANSA) - PESCARA, 24 DIC - La gara di solidarietà in Fater e Fameccanica ha raccolto 222.000 euro nel mercatino di Natale per la difesa delle donne e il supporto ai più piccoli. E' il risultato promosso da Fater, Fameccanica e le altre società del Gruppo Angelini, tenutasi dal 7 al 20 Dicembre a favore delle Onlus WeWorld, che opera in Italia e nel Mondo per difendere i diritti dei bambini e delle donne garantendo istruzione, salute e protezione da violenze e abusi, e Heart4Children, che offre supporto alle famiglie di bambini, anche quelli con necessità speciali.

La cifra è stata raggiunta grazie a un "mercatino" organizzato dalle Onlus con prodotti donati da Fater, Fameccanica e dalle altre società del Gruppo Angelini: Angelini Pharma, Angelini Consumer, Angelini Beauty, Bertani Domains e MadreNatura. I clienti erano i dipendenti delle società e i loro familiari che hanno partecipato in modalità totalmente digitale.

Tra i prodotti donati pannolini Pampers, assorbenti Lines, detergenti Ace, vini, cosmetici, integratori e gli alimenti per l'infanzia HeroSolo.

Il mercatino 2020 è stato ancora più interessante e ricco per la presenza di nuove aziende che hanno voluto dare il proprio contributo alla solidarietà. Lavazza ha fornito macchine per il caffè e confezioni di miscele macinate e altre aziende partner come Snips, My Sweetie Pie, THD hanno donato oggettistica per la casa e la cucina.

Le somme raccolte sosterranno le attività di WeWorld e Heart4Children a supporto di donne e famiglie, un target a cui il gruppo Fater e Angelini è particolarmente sensibile.

"Dare un contributo positivo alle comunità in cui operiamo è al centro del nostro modo di fare impresa - dichiara Antonio Fazzari, Direttore Generale di FATER - Questo principio è ancora più importante nel contesto eccezionale che stiamo vivendo, nel quale donne e famiglie si trovano ogni giorno in situazioni di difficoltà. Ci tengo davvero a ringraziare di cuore WeWorld e Heart4Children per il preziosissimo lavoro che fanno ogni giorno e tutte le aziende che hanno preso parte con noi al Mercatino di Natale donando i loro prodotti. E un grazie speciale a tutti i nostri dipendenti e le persone che, con grande altruismo e generosità, hanno partecipato. E' soltanto facendo squadra e lavorando insieme che, un passo alla volta, possiamo fare la nostra parte al fianco di chi ci chiede aiuto". (ANSA).