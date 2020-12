Esplosione fabbrica: sei ore per l'autopsia su operai morti

(ANSA) - CHIETI, 24 DIC - È durata quasi sei ore l'autopsia sui corpi di Carlo Spinelli di 54 anni di Casalbordino, Paolo Pepe di 45 anni di Pollutri e Nicola Colameo, di 45 anni e residente a Guilmi, i tre operai morti tre giorni fa in seguito alla esplosione avvenuta all'interno del sito della Sabino Esplodenti di Casalbordino. È stato il medico legale Pietro Falco, anatomopatologo della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ad effettuare questa mattina, presso l'Istituto di Medicina Legale di Chieti l'esame autoptico.

"I tempi si sono prolungati - ha detto il medico legale - perché abbiamo dovuto ripetere alcune operazioni con gli uomini del Ris dei carabinieri e poi per la ricomposizione dei corpi che ha comportato quello che potete ben immaginare. L'esito dell'esame autoptico lo dovremo riferire al magistrato entro i canonici sessanta giorni e ora dobbiamo attendere i risultati degli esami radiologici con le tac e di quelli tossicologici".

Sulle cause il medico legale ha poi aggiunto: "Noi abbiamo trovato dei corpi sottoposti ad una azione lesiva importante tanto da determinare il depezzamento delle povere vittime". (ANSA).