ANSA-IL-PUNTO/COVID Abruzzo a +223 casi, vigilia 'blindata'

(ANSA) - PESCARA, 24 DIC - Sono 223 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 5.119 tamponi, uno dei numeri più alti di test mai eseguiti in un solo giorno: è risultato positivo il 4,36% dei campioni. Cinque i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.146. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 545 di ieri ai 526 di oggi. Intanto, vigilia di Natale "blindata" e controlli imponenti da parte delle forze dell'ordine, anche se per tutta la giornata è stata parecchia la gente in giro.

Dei nuovi positivi, il più giovane ha un anno e il più anziano 93. A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nel Chietino (71), seguito dall'Aquilano (67), dal Teramano (55) e dal Pescarese (27). A questi numeri si aggiungono tre persone su cui sono in corso accertamenti sulla provenienza. La località con più nuovi casi, 17, è Avezzano.

Gli attualmente positivi sono 325 in meno rispetto a ieri e tornano sotto quota 12mila: sono in tutto 11.694, valori analoghi alla prima metà di novembre. Del totale delle persone malate, 491 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (-15) e 35 in terapia intensiva (-4). Al momento è occupato il 18,52% dei posti letto di terapia intensiva e il 32,9% di quelli di area non critica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 30 e del 40%. Gli altri positivi, 11.168 persone (-306), sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 543 in più e salgono a quota 21.248.

Molte le persone che, per tutto il giorno, hanno fatto acquisti nei negozi che, in base alle restrizioni in atto, hanno potuto aprire. A Pescara, ad esempio, non solo lo shopping, ma anche gruppi di amici che si rivedono per gli auguri e perfino alcuni che fanno l'aperitivo in strada, acquistato rigorosamente da asporto. Imponenti i servizi predisposti dalle forze dell'ordine, che rilanciano l'appello alla cittadinanza al rispetto delle misure. La città è stata sorvolata per alcune ore dall'elicottero della Polizia. Non si registrano, fino ad ora, particolari problemi.

Massima attenzione ai luoghi della movida. Ieri e lo scorso fine settimana, infatti, non sono mancati gli assembramenti davanti ai locali, come avvenuto, ad esempio, nella zona di piazza Muzii di Pescara - distretto food and beverage più grande d'Abruzzo - dove nel tardo pomeriggio c'è stato l'intervento delle forze dell'ordine per far defluire le persone. Ed è proprio per contrastare gli assembramenti che il Viminale, nella circolare inviata ai Prefetti, chiede di organizzare appositi servizi. (ANSA).