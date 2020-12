Vinta sfida edizione online, al Fla in 340mila su Facebook

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - Superata la sfida online per il 18/o appuntamento del Fla-Festival di libri e altre cose, dal 17 al 20 dicembre scorsi: 340mila le persone che hanno seguito l'evento su Facebook, dalla Fla tv allestita negli spazi dell'auditorium Flaiano a Pescara, quasi 50mila le visualizzazioni dei video. "Sono mancate le persone fisiche a riempire i teatri, i cinema e gli altri luoghi scelti negli anni per ospitare presentazioni di libri, incontri con gli autori, concerti, mostre e spettacoli. Ma non sono mancati il calore e la voglia di cultura - commenta Vincenzo D'Aquino, direttore del Fla - Abbiamo dovuto rivedere tutto, riorganizzare tutto all'ultimo minuto, nel rispetto delle norme richieste. Non ci siamo persi d'animo, grazie alla squadra oramai affiatata nel tempo. Una sfida vinta, importante anche per i sostenitori del Fla, per gli sponsor che hanno avuto la dovuta visibilità".

Sono stati al Fla 2020: Corrado Augias, Massimo Temporelli, Stefano Liberti, Silvia Avallone, Luca Bizzarri, Giorgio Gori, Maurizio Molinari e Luca Sofri, Beppe Severgnini, Camilla Filippi, Paolo Giordano, Angelo Valori & Medit Voices in A Christmas Tale, Rossano Ercolini, Ema Stokholma, Chiara Francini, Serena Dandini, Maccio Capatonda, Piergiorgio Odifreddi, Maurizio De Giovanni, Luisa Gasbarri, Nicola Lagioia, Simone Tempia, Donatella Di Pietrantonio, Daria Bignardi, Alessio Romano.

Un'edizione possibile grazie al sostegno dell'amministrazione comunale con l'assessorato alla Cultura, nonché degli sponsor, lo storico main sponsor Deco. Il FLA è in collaborazione con Casal Thaulero, Metamer, Il Post, Radio Radio 3, Mente Locale, Ente Manifestazioni Pescaresi, Fondazione Genti d'Abruzzo, Regione Abruzzo. (ANSA).