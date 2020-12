Polizia porta doni a bambini ricoverati in ospedale Chieti

(ANSA) - CHIETI, 22 DIC - Una delegazione di agenti della Volante della Questura di Chieti, guidata dal vice questore aggiunto Antonello Fratamico, ha portato in dono questa mattina ai bambini della Clinica pediatrica dell'ospedale di Chieti panettoni monoporzione, giocattoli, cioccolato, caramelle e marshmallow. I poliziotti sono stati ricevuti dal direttore dell'unità operativa, Francesco Chiarelli, dalla coordinatrice infermieristica, Paola Sabbion, e da altre operatrici che hanno preso in consegna i doni destinati ai dieci bambini attualmente ricoverati. ''In occasione delle festività abbiamo voluto essere loro vicini - ha detto Fratamico - E' l'omaggio della Polizia che con l'aiuto di sponsor e la partecipazione degli agenti ha voluto fare una sorpresa ai piccoli pazienti e regalare loro un momento gioioso. Anche se non possiamo incontrarli per ovvi motivi di sicurezza, riceveranno ugualmente una nostra carezza''. A nome di tutti, Chiarelli ha ringraziato, ricordando ''la preziosa collaborazione offerta dalla Polizia alla Clinica pediatrica in tante circostanze''. I doni sono stati consegnati da Loreta Baldassarre, Marco Caldarone, Gabriele De Luca, Francesco Brizzi, Mauro Granchelli e Raffaele Bova. Il video (ANSA).