Fabbrica esplosa: Guilmi in lutto per vittima Casalbordino

(ANSA) - CASALBORDINO, 22 DIC - Una comunità di 400 persone in lutto. Guilmi piange Nicola Colameo che lavorava alla Sabino Esplodenti assieme ad altri due fratelli. "Era un ragazzo eccezionale - spiega Carlo Racciatti, sindaco del paese dell'alto vastese - che e aveva perso il papa a 13 anni e che da giovanissimo aveva già dovuto occuparsi della famiglia. Siamo sconvolti anche perché lui era impegnato in paese con la Pro Loco e il Comitato Feste ed era sempre pronto ad organizzare eventi per la comunità". Un fratello degli altri due che lavora alla Sabino Esplodenti era a Verona per un trasporto. (ANSA).