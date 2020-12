Esplosione fabbrica: si lavora per recupero corpi vittime (2)

(ANSA) - CASALBORDINO, 22 DIC - Subito dopo l'esplosione in Prefettura a Chieti si era riunito il Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal prefetto Armando Forgione. In serata l'attività del Comitato è stata sospesa. La circolazione stradale sulla Statale 16 è ripresa ma resta interdetta all'altezza della rotatoria che porta alla Sabino. L'intera area è stata vigilata per tutta la notte, sia per non permettere a nessuno di avvinarsi al luogo dell'esplosione, sia per evitare fenomeni di sciacallaggio ai danni di alcune abitazioni che a scopo precauzionale sono state sgomberate. I Vigili del Fuoco effettueranno un monitoraggio dall'alto con i droni. La Sabino, che opera da quasi 50 anni, è un'azienda classificata a rischio di incidente rilevante. (ANSA)