Esplosione fabbrica: a Pollutri sindaco spegne luminarie

Oltre a Casalbordino, anche Guilmi e Pollutri sono le altre due comunità in lutto. Pollutri che dista una manciata di chilometri da Casalbordino e dal luogo della tragedia piange Paolo Pepe, padre di un bimbo di tre anni.

"Non ci sono parole - spiega il primo cittadino Nicola Mario Di Carlo - per esprimere un dolore troppo grande per la perdita di Paolo che tutti conoscevano e che era un ragazzo solare. Ieri purtroppo dopo la tragedia sono stato io a dover comunicare alla moglie e alla madre quello che era accaduto. Già da ieri ho dato disposizioni per far spegnere tutte le luminarie del Natale. Nel giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino".