Calcio, il Pescara cerca la seconda vittoria di fila

Oggi alle 19, nel turno infrasettimanale del campionato cadetto, i biancazzurri affrontano un'altra grande del torneo, il Brescia di Dionigi, ancora all'Adriatico nella seconda gara casalinga consecutiva. Un altro esame lombardo per i ragazzi di Roberto Breda che non vogliono però fermarsi. Il tecnico abruzzese può tirare un sospiro di sollievo visto che Galano, che era uscito anzitempo nel match con il Monza, sembra aver smaltito il problema all'adduttore. Non al meglio Balzano che potrebbe partire dalla panchina. Per l'eventuale sostituzione dell'attaccante e del difensore in pre allarme Maistro e Guth.

Per il resto non ci dovrebbero essere novità con la conferma del 3-5-2 e della squadra che ha battuto il Monza per 3-2. Il presidente Daniele Sebastiani: "Dopo quella con il Monza ci attende domani un'altra battaglia. Non abbiamo fatto ancora nulla. Ora però la squadra sta meglio anche fisicamente".

