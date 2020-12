Covid: sostegno Pmi; M5s, rivedere criteri bando Regione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 DIC - Dito puntato dei consiglieri regionali del M5s sull'Avviso da 24,2 milioni di euro della Regione Molise finalizzato a sostenere la ripresa economica delle Pmi colpite dagli effetti del Covid-19. In particolare viene criticato il criterio previsto per l'accesso ai fondi, quello relativo al 'reddito imponibile crescente'. "Non c'è logica - ha commentato il consigliere Valerio Fontana - perché non è detto che l'azienda con il reddito imponibile minore sia quella che ne ha più bisogno. Ci sono aziende con decine di dipendenti che per forza di cose avranno un reddito maggiore.

Ancora una volta - ha aggiunto - ci troviamo davanti ad un Bando che distribuisce risorse a sostengo di imprese che verranno scelte con un criterio irrazionale". Dopo le critiche, arrivano le proposte: stabilire la graduatoria in funzione alla percentuale di perdite di fatturato rispetto al 2019. Nella mozione presentata in Consiglio, dunque, il gruppo del M5s chiede che vengano rivisiti i criteri prima della pubblicazione del bando. (ANSA).