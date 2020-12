Scuola Vvf L'Aquila: Quagliariello, risultato gioco squadra

(ANSA) - PESCARA, 20 DIC - "L'istituzione della scuola nazionale dei Vigili del fuoco nel capoluogo abruzzese è il frutto di una virtuosa collaborazione istituzionale tra il Comune dell'Aquila, la rappresentanza parlamentare e gli organi dello Stato, che premia il bene del territorio e la capacità di perseguirlo". Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello (Idea-Cambiamo), eletto nel collegio L'Aquila-Teramo. "Si tratta al tempo stesso - prosegue Quagliariello - di un riconoscimento e di un'opportunità: il riconoscimento della ferita subìta e degli sforzi compiuti per rialzarsi, e un'opportunità per fare ancora di più dell'Aquila un polo attrattivo e un idealtipo di ricostruzione fisica, sociale e morale del quale il Paese ha oggi più che mai bisogno. Non a caso l'istituzione di tre scuole nazionali di formazione dei Vigili del fuoco, in altrettanti territori con storie e caratteristiche di vulnerabilità, è stata inserita fra le priorità di azione in vista dell'arrivo del 'Recovery Fund', nell'ambito del 'Piano per la resilienza delle aree interne e montane'. Nel caso aquilano, peraltro, i Vigili del fuoco hanno giocato un ruolo fondamentale al tempo del terremoto del 2009. Il fatto che tornino nel capoluogo abruzzese per un progetto di formazione che guarda al futuro - conclude il senatore - rinsalda un rapporto e chiude un cerchio di rinascita e solidarietà". (ANSA).