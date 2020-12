Polizia sequestra 5 kg di giochi pirotecnici scaduti

(ANSA) - LANCIANO, 19 DIC - Sequestro di fuochi pirici in prossimità delle feste natalizie. Su controlli disposti dal questore di Chieti Annino Gargano negli esercizi commerciali e negozi di vendita al dettaglio di giochi pirici e fuochi pirotecnici, la Polizia di Lanciano (Chieti) ha sequestrato 5 chilogrammi di bengala da tempo scaduti e privi di marchio CE.

Nel corso di specifiche verifiche a Lanciano e nel comprensorio, gli agenti, coordinati dalla dirigente Lucia D'Agostino, hanno trovato 20 confezioni di materiale illecito in un grande negozio in Val di Sangro il cui titolare è stato multato di 4 mila euro.

All'operazione, utile per prevenire il commercio illegale e la vendita non autorizzata dei fuochi, ha preso parte anche il nucleo specializzato degli Artificieri della Questura di Pescara. (ANSA).