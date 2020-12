Vaticano: presepe di San Pietro 'sbarca' sul New York Times

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 DIC - "In un anno difficile, un presepe che ha avuto problemi": con questo titolo il New York Times parla del presepe installato a piazza San Pietro che quest'anno, scrive lo stesso giornale americano, "ha suscitato molte critiche".

"Una coppia era in piedi davanti al nuovo presepe di Natale del Vaticano in Piazza San Pietro, cercando di capire esattamente cosa stavano guardando", scrive il Nyt parlando dei tre Magi che "sembrano costruiti con fusti di petrolio in ceramica. Giuseppe e Maria, anch'essi a forma di siluro, sembravano enormi Weebles a tema biblico", parlando anche degli altri personaggi nello stesso stile.

Ogni anno il presepe è donato al Vaticano da una città, quest'anno è Castelli in Abruzzo.

"Le critiche sono state amplificate dai conservatori che vedono nelle figure in ceramica un'ulteriore erosione delle tradizioni ecclesiastiche e delle immagini consuetudinarie a loro care", sottolinea il Nyt.

L'articolo chiude con un commento di una guida turistica di Roma: "È un presepe che ha avuto problemi, come abbiamo avuto tutti noi in questo anno pessimo. Se ce l'ha fatta, possiamo farcela anche noi". (ANSA).