Fla, edizione 2020 animata da collaborazione con Isia Design

(ANSA) - PESCARA, 18 DIC - Prosegue l'edizione digitale del Fla 2020. Oggi venerdì 18 dicembre ospiti Giorgio Gori, Maurizio Molinari e Luca Sofri, Beppe Severgnini, Camilla Filippi, Paolo Giordano e il concerto di Angelo Valori & Medit Voices. Intanto è partita la collaborazione tra il Fla e l'Isia di Pescara, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche: fino al 20 dicembre prossimo gli studenti dell'Isia coinvolgeranno gli spettatori del FLA con filtri Instagram, creazioni di racconti collettivi interattivi, indovinelli social e Qr code diffusi in città creando nuovi punti di contatto tra persone, luoghi e conoscenza, tutto con l'obiettivo di "suscitare le stesse curiosità di un evento reale e creare un forte coinvolgimento degli spettatori" commentano gli studenti al primo anno del corso in Design degli eventi. Il programma di oggi: Giorgio Gori (ore 17.00), Maurizio Molinari e Luca Sofri (17.30), Beppe Severgnini (18.00), Camilla Filippi (19.00), Paolo Giordano (19.00). A seguire (21.00) Angelo Valori & Medit Voices in "A Christmas Tale", i più celebri brani del repertorio natalizio insieme a capolavori del repertorio Soul/Funk internazionale.

Dirige il Maestro Angelo Valori. (ANSA).