Edoardo Bennato e Frankie Hi-NRG Mc ospiti di 'Interno 8'

(ANSA) - PESCARA, 18 DIC - Quella di oggi sarà l'ultima puntata di "Interno 8" per il 2020. Protagonisti il cantautore Edoardo Bennato e il rapper Frankie HiNRG Mc. La puntata andrà in onda alle 21, su Rete8, rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8 (facebook.com/Rete8 ). Con Bennato si parlerà del suo nuovo disco "Non c'è" (Sony Music), disponibile nei digital store e in formato cd e doppio vinile. Tra le 23 tracce - 15 grandi successi e 8 inediti - campeggia l'anima rock di Bennato, quella che usa l'ironia per smascherare le contraddizioni della società e gli ha fatto conquistare un posto d'onore tra i grandi rocker italiani. Con il padre dell'hip hop italiano, Frankie Hi-NRG Mc, si andrà sulle "Nuvole" (Materie Prime Circolari), ascoltando il suo nuovo singolo e video, già disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano racconta in modo intimo e inquieto le complesse sensazioni che quest'epoca di grandi cambiamenti sta generando e lo fa con profonda sensibilità e capacità. A condurre la trasmissione Paola De Simone e Luca Pompei insieme a Tiziana Di Tonno e Alessandro De Berardinis. A chiudere la squadra il pizza-chef Luciano Passeri, pronto a elargire consigli di cucina. Telespettatori e webspettatori potranno intervenire scrivendo a interno8@rete8.it o attraverso le pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8), dove il programma sarà trasmesso in diretta. (ANSA).