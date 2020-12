Covid: a Pescara aperitivi da asporto e assembramenti

(ANSA) - PESCARA, 18 DIC - Aperitivi da asporto, con tanto di assembramenti, nel centro di Pescara che, nell'ultimo venerdì prima di Natale, viene letteralmente preso d'assalto. Traffico, parcheggi introvabili, auto in doppia fila e, soprattutto, tanta gente in giro: appare così, nel tardo pomeriggio, la zona dello shopping del capoluogo adriatico.

Ma non ci sono solo il commercio e l'acquisto dei regali.

Tanta gente anche nella zona di piazza Muzii - distretto food and beverage più grande d'Abruzzo - soprattutto nei pressi dei locali aperti per l'asporto. In molti hanno acquistato cocktail e bevande, poi consumate sul posto con gli amici. I bicchieri in plastica vuoti non si limitano a riempire i cestini dei rifiuti, ma sono visibili anche a terra e sui muretti.

Imponente, in tutto il centro, la presenza delle forze dell'ordine, che in diversi casi hanno invitato i cittadini ad indossare le mascherine e a non creare assembramenti. (ANSA).