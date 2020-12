Natale: Polizia porta doni a piccoli ricoverati

(ANSA) - PESCARA, 17 DIC - La Polizia di Stato ha consegnato questa mattina doni di Natale ai degenti del reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale di Pescara. A guidare la delegazione il questore Luigi Liguori, accompagnato dal segretario regionale del sindacato di Polizia Siap Alberto Ravanetti. Grande emozione per i piccoli ricoverati nel vedere i doni consegnati dal personale in divisa. Per tanti bimbi è stata poi un'emozione unica indossare il cappello di ordinanza della Polizia di Stato. Alla cerimonia ha presenziato il personale medico e paramedico dei reparti di Oncologia Pediatrica ed Ematologia, coordinato da Patrizia Accorsi.. (ANSA).