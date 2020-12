Natale, il 'Luci Festival 2020' colora le strade di Rapino

(ANSA) - RAPINO (CHIETI), 17 DIC - Si chiama "Luci Festival Rapino", la direzione artistica è del regista abruzzese Pierluigi Di Lallo e, pensato per valorizzare uno degli edifici principali di Rapino (Chieti), il Teatro Auditorium Sant'Antonio, vuole essere "una metafora e una visione del futuro cui affidare la nostra speranza, un segnale di avvistamento per tutti" durante questo particolare Natale.

Proiezioni colorate, luminarie speciali nei quartieri principali del paese, con selfie point luminosi. "Il Coronavirus ha generato un'emergenza oggi non più soltanto sanitaria, ma anche economica e sociale - commenta il sindaco Rocco Micucci - Nel nostro piccolo abbiamo messo in campo tutte le forze per affrontare al meglio le criticità". Il Luci Festival Rapino 2020 reinventa il paese in una nuova destinazione culturale. "Grazie al direttore artistico Pierluigi Di Lallo vogliamo lanciare un segnale di fiducia e speranza ai nostri concittadini e alle attività commerciali. Queste luci siano un buon auspicio per un nuovo inizio". (ANSA).