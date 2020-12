'Digital rinascimento', superare digital divide in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 17 DIC - Nuovo appuntamento a cura di IoRiparto (https://www.ioriparto.it/ ), progetto abruzzese inserito nella 'Repubblica digitale', iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri per contrastare ogni forma di divario digitale di carattere culturale. Dopo gli eventi online dedicati a turismo, prevenzione, refunding Italy e Abruzzo digital divide, arriva 'Digital Rinascimento', online venerdì 18 dicembre dalle 10. La formula è quella consolidata della diretta web, con 300 secondi per argomentare il proprio topic, una sala d'attesa, l'Oiko bar, dove socializzare con i relatori, i quaderni con gli interventi.

Partecipano: Gianni Alfonsetti, rental manager MG project; Serena Battilomo, direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica ministero della Salute; Luca Borrelli, responsabile affari istituzionali Open fiber; Anna Maria Casini, sindaco di Sulmona (L'Aquila); Lanfranco Chiola, sindaco di Cugnoli (Pescara); Linda D'Agostino, amministratore unico Elica innovation technology; Alessandro D'Ascanio, sindaco di Roccamorice (Pescara); Domenico Di Francescantonio, ICT executive director Fater; Diego Ferrara, sindaco di Chieti; Domenico Fontemurato, direzione operations and network rete di Backhauling - Infratel; Alessandro Longo, direttore Agenda digitale; Gianfranco Macrini, sindaco di Montebello di Bertona (Pescara); Rocco Micucci, sindaco di Rapino (Chieti) - vice presidente Anci; Rita Oggianu, consulting trader advisor Sardex S.p.A.; Marco Pasini, responsabile network & operations Abruzzo e Molise - Open Fiber; Andrea Sammarco, vice segretario generale di Unioncamere. Protagonisti di IoRiparto sono Digital Valley, polo digitale abruzzese, progetto nato dalla filiera delle aziende più rappresentative sul territorio nel campo del digitale e delle tecnologie innovative, la Oiko service, agenzia leader nel campo del branding e marketing sportivo, collaborando dal 1999 con prestigiosi marchi e federazioni sportive internazionali e la Camera di commercio Chieti Pescara in qualità di network Pid-Punti impresa digitale previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, (ora Transizione 4.0) il cui obiettivo è la sensibilizzazione e diffusione di conoscenza base sulle tecnologie 4.0, in modo che le micro, piccole e medie imprese possano migliorare il proprio livello di digitalizzazione e dunque essere più competitive sul mercato.

"La pandemia ha evidenziato una forte carenza di cultura digitale: nei prossimi cinque anni saranno richiesti ben 1,5 milioni di posti di lavoro nel settore delle tecnologie che si faticherà a occupare - commenta il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever - In Italia, allo stato attuale meno di 4 imprese su 10 sono dotate di sistemi di cloud e cyber security". (ANSA).