Visco, con Recovery colmare ritardi in ricerca e digitale

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Uno "straordinario sostegno per colmare i ritardi nella ricerca, nella digitalizzazione e nella trasformazione in una economia a basse emissioni inquinanti, può provenire dalle risorse del programma Next Generation EU". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella Lectio Magistralis alll' Inaugurazione dell'Anno Accademico 2020-2021 del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila I"l piano, che entra ora nella fase cruciale della definizione e dell'attuazione degli interventi, deve favorire un rafforzamento del tessuto produttivo e della capacità di azione delle nostre amministrazioni pubbliche" spiega.

Il governatore ha anche spiegato che "la capacità di adattamento della pubblica amministrazione alle nuove esigenze del mondo produttivo è stata, in questi anni, particolarmente limitata". "Ai ritardi nell'ammodernamento delle infrastrutture, materiali e immateriali, si è affiancato l'insufficiente utilizzo delle potenzialità delle nuove tecnologie nei processi amministrativi con oneri cospicui a carico delle imprese e dell'intera società" sottolinea il governatore (ANSA).