Covid: in Abruzzo 257 nuovi casi e 12 decessi

(ANSA) - PESCARA, 16 DIC - Sono 257 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.309 tamponi: è risultato positivo il 5,96% dei campioni. Si registrano dodici decessi recenti, che fanno salire a 1.084 il bilancio delle vittime. Lieve calo dei ricoveri, che sono 655, cioè cinque in meno rispetto a ieri.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 94 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 47. I dodici decessi segnalati nell'ultimo bollettino della Regione - uno dei quali avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl competente - riguardano persone di età compresa tra 62 e 87 anni: due in provincia dell'Aquila, cinque in provincia di Pescara, quattro in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi sono 481 in meno e scendono a 13.986: 599 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 56 (-3 rispetto a ieri, con un nuovo ricovero) sono in terapia intensiva. Gli altri 13.331 (-476) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 724 in più, per un totale di 17.560.

A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nel Chietino (+76), seguito dal Pescarese (+72), dal Teramano (+57) e dall'Aquilano (+52). (ANSA).