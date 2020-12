Spot Rustichella d'Abruzzo, al via il casting

(ANSA) - PESCARA, 15 DIC - Al via i casting per la realizzazione dello spot che vedrà protagonista l'azienda di pasta artigianale Rustichella d'Abruzzo: la nuova campagna pubblicitaria sarà diretta dal regista abruzzese Pierluigi Di Lallo e sarà trasmessa dalle reti nazionali ed estere. La selezione riguarda due gruppi di persone: uomini e donne, dai 25 ai 30 anni, e dai 40 /45 anni. Le selezioni saranno effettuate in due passaggi: il primo consisterà in una selezione esclusivamente on line, sulla base dei curricula ricevuti e del video di presentazione. Il secondo invece prevederà un incontro con l'azienda in presenza del regista. Gli interessati dovranno inviare una mail all'indirizzo castingrustichella@gmail.com allegando curriculum e due foto (una in primo piano e l'altra intera e video di presentazione). Le riprese saranno effettuate nel mese di gennaio 2021. (ANSA).