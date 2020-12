Concorso internazionale chitarra, abruzzese in finale

(ANSA) - PESCARA, 15 DIC - C'è un abruzzese tra i finalisti del prestigioso concorso internazionale "Chitarrista dell'anno 2020 - sezione Acustica", promosso dalla rivista Guitar World.

Si tratta di Daniele Mammarella, 23 anni di Pescara. Lui è uno dei cinque musicisti arrivati in finale. Della giuria fanno parte artisti del calibro di Molly Tuttle, Kaki King, Christie Lenée, Roger Waters e John Petrucci. Anche gli utenti del web, fino al 20 dicembre, potranno partecipare alla votazione, sul sito web www.guitarplayer.com. Il vincitore verrà proclamato il 21 dicembre.

Mammarella - si legge sulla testata online - ha iniziato a suonare quando aveva otto anni sotto l'influenza di Eric Clapton, Big Bill Broonzy, Bukka White, BB King e Rory Gallagher. Suona un 'favoloso' Magic Guitars A3 Dragon e un Richwood A70EVA".

"Sono così entusiasta di essere un finalista - dice il giovane pescarese - Non ci credo! So che è una grande opportunità per me e per tutti gli altri finalisti e sono davvero molto contento".

In finale con lui ci sono Danny Trent, Alan Gogoll, Joanna Kim e Justin Castellano. (ANSA).