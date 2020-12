Autunno sulle montagne d'Abruzzo, Piani di Pezza -14.4

(ANSA) - L'AQUILA, 15 DIC - Cime imbiancate e temperature invernali in Abruzzo. Ecco le temperature minime registrate dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm) sulle montagne abruzzesi: Piani di Pezza (1450 metri nel territorio del Comune di Rocca di Mezzo) -14.4° C; Campo Felice (con stazione meteo "Il lago di ghiaccio a 1538 metri di quota) - 12.9° C; Altopiano delle Cinque Miglia (1250 metri) - 9.2° C; Rocca di Mezzo (1280 metri) - 7.9° C; L'Aquila Ovest - 7.4° C; Navelli - 7.4° C; Terranera di Rocca di Mezzo (1270 metri) - 6.8° C; Pescasseroli - 5.8° C; Tagliacozzo - 5.8 ° C; Passo Godi (1560 metri) - 4.6° C. (ANSA).