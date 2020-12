Pallanuoto: Moretti dal Savona al Club Aquatico

(ANSA) - PESCARA, 14 DIC - Nuovo arrivo di qualità in casa del Club Aquatico Pallanuoto Pescara. La società del presidente Riccardo Fustinoni ha reso noto di aver aver tesserato il forte portiere Stefano Moretti. Il 22enne estremo difensore, di origine pescarese, negli ultimi anni ha sempre giocato in serie A1 ed è anche entrato a fare parte dell'orbita azzurra.Nella scorsa stagione ha difeso la porta del Savona e nelle tre precedenti quella del Brescia con cui ha centrato il grande traguardo di disputare tre finali consecutive in Campionato, Coppa Italia e Champions League, senza riuscire però ad alzare trofei. Ha anche conquistato la medaglia di bronzo alle Universiadi di Taipei nel 2017. "Ho sposato in pieno il progetto della società pescarese. Sono motivato - ha dichiarato Moretti - e convinto che potrò dare il mio contributo, negli ultimi anni sono cresciuto molto grazie alle esperienze che ho potuto fare con squadre importanti anche a livello internazionale. Spero di rivedere presto anche i tifosi in piscina". (ANSA).