Natale: Kids, eventi per bimbi online e in presenza

(ANSA) - PESCARA, 14 DIC - Kids&Us a Pescara propone una serie di attività per bambini in tutta sicurezza, sia presenziali che online, per migliorare l'inglese senza dimenticare la magia del Natale: si comincia il 19 dicembre con una festa di Natale online gratuita per tutti i bambini che vorranno aderire.

"Il Party, in autentica versione Kids&Us, inizierà alle 16.

In collaborazione con la scuola di Ascoli Piceno, i bimbi potranno ascoltare il racconto "The Elf's inventions". Babbo Natale è un uomo molto indaffarato e, per questa ragione, Duster, uno dei suoi elfi, ha creato due nuove invenzioni per aiutarlo: il Freezifier e il Bad-O-Meter. Riusciranno le invenzioni di Duster a salvare il Natale? O lo distruggeranno? Subito dopo, alle 17, i bambini metteranno le mani in pasta: preparate pentole, pentolini e mestoli per cucinare una deliziosa ricetta natalizia in compagnia del nostro Little Chef.

Due ore di puro divertimento al 100% in lingua inglese".

Kids&Us Pescara ha organizzato anche i divertentissimi Fun Days per il 28, 29, 30, 31 dicembre e 4 e 5 gennaio: ogni mattina , dalle 9 e per quattro ore con pranzo incluso, i bambini si divertiranno con racconti, canti, balli, giochi e tante attività ideate dal dipartimento pedagogico di Kids&Us. Possono partecipare i bimbi nati tra il 2017 e il 2010, che saranno divisi in fasce di età omogenee al fine di garantire divertimento ed esposizione a contenuti in inglese adeguati. Il tutto nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento anti-covid.

Il posto per le attività può essere riservato al seguente link https://kidsanduspescara.simplybook.it/v2/. Per i genitori desiderosi di conoscere la realtà di Kids&Us e la sua metodologia alternativa di apprendimento dell'inglese per bambini, sono in programma Open Days virtuali organizzati per le giornate del 16 e 18 dicembre.

Qui sotto il link per la prenotazione: https://kidsanduspescara.simplybook.it/v2/#book/service/3/count/ 1/. (ANSA).