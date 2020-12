Covid: Comune Pescara acquista sanificatore portatile

(ANSA) - PESCARA, 14 DIC - Il Comune di Pescara investe in sicurezza e acquista il portatile di sanificazione quotidiana Dési-Air. Lo ha annunciato l'assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli che ha spiegato come "il macchinario serve per garantire a ragazze e ragazzi un innalzamento dell'efficacia delle misure di prevenzione attraverso pulizia e igienizzazione degli scuolabus. Dési-Air opera mediante l'atomizzazione di un prodotto disinfettante autorizzato dal Ministero della Salute, sanificando gli ambienti e disattivando gli agenti contaminanti come virus e batteri. Non lasciando residui nocivi - prosegue l'assessore Santilli - non è necessario il risciacquo, e pertanto l'impiego risulta particolarmente adatto in ambienti molto frequentati. Proprio la tipologia del macchinario consente di poterlo utilizzare non solo per gli scuolabus, ma anche nei nidi d'infanzia comunali, con un evidente abbattimento dei costi e un aumento della qualità e della sicurezza dei servizi che riguardano i più giovani e gli operatori. L'acquisto operato dall'Amministrazione Comunale di Pescara rientra fra gli interventi primari di prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni, specie in relazione alla pandemia del COVID-19, che peraltro recepisce il documento dell'Inail sulla gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche". (ANSA).