Uno spot per la rinascita di Palazzo Ricci a Casoli

(ANSA) - CASOLI, 13 DIC - "Reborn" è il titolo dello spot-cortometraggio scritto e diretto dal regista Walter Nanni, realizzato dalla Media Dream Film, per rilanciare lo storico Palazzo Ricci di Casoli (Chieti). Il borgo antico si è trasformato in set cinematografico: protagonista è l'Abruzzo e la rinascita di Palazzo Ricci, edificio storico tra i più importanti del territorio, costruito alla fine del Settecento.

Lo spot realizzato in lingua inglese sarà pronto per il prossimo mese di gennaio e destinato ai paesi del Nord Europa e del Nord America.

Acquistato dalla società americana "Viaggio Resorts" di Mike Brosnan e Ron Wade, Palazzo Ricci sarà interamente ristrutturato. Un progetto di rinascita storica, culturale, artistica, turistica ed economica per tutta Casoli. Una multiproprietà con 14 residenze di lusso che prevede, ogni anno, l'arrivo di 126 famiglie provenienti da tutto il mondo. La ristrutturazione di Palazzo Ricci, baluardo della cultura e dell'arte abruzzese, rappresenta un'opportunità per un risveglio culturale e artistico.

Il palazzo fu del barone Mosè Ricci, appartenente al mondo del cenacolo di d'Annunzio e del pittore Francesco Paolo Michetti. Un'epoca dorata, di visite importanti, di incontri culturali e di un fitto sviluppo economico del borgo durato fino agli anni Cinquanta.

"La ristrutturazione e la valorizzazione di Palazzo Ricci a Casoli, di un pezzo di storia del territorio abruzzese, credo sia una cosa meravigliosa" dice il regista Nanni. "L'ho scritto in inglese, ma l'ho pensato in italiano. Spero possa trasmettere l'emozione autentica che merita questo racconto. Non è stato facile organizzare un set in 'zona rossa', ma grazie al team di Palazzo Ricci, alla mia troupe, all'amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, alle associazioni come LuceLab e alla collaborazione di tutti i casolani ce l'abbiamo fatta. È stato fin qui un piccolo miracolo". (ANSA).