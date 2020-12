Zona rossa:Chieti,solidarietà commercio, slittano luminarie

(ANSA) - CHIETI, 12 DIC - Il Comune di Chieti ha deciso di accendere domani pomeriggio, e non più oggi, le luminarie e gli alberi di Natale in segno di solidarietà verso il comparto commerciale e dopo aver atteso il ritorno dell'Abruzzo in zona arancione perché i negozi potessero riaprire. Lo hanno reso noto il sindaco Diego Ferrara e il suo vice Paolo De Cesare. Due gli appuntamenti: alle ore 17 in piazza Vico, e alle 18 a Chieti Scalo in piazzale Marconi per accendere l'albero e gli addobbi presenti nei due luoghi. ''Come segno di vicinanza e solidarietà agli operatori del Commercio cittadino, abbiamo fatto slittare a domani, domenica 13, l'accensione degli alberi e degli addobbi, quando l'Abruzzo tornerà di nuovo in zona arancione con il via libera del Governo e tutte le attività potranno riaprire e accogliere i clienti, come da protocolli covid - dicono Ferrara e De Cesare. Sarà un appuntamento sobrio e di condivisione, che ci vedrà impegnati anche con iniziative solidali pensate per dare sostegno al comparto, infatti l'Amministrazione istituirà un fondo per aiutare la categoria più provata dalla crisi portata dalla pandemia''. (ANSA).