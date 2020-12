Iniziativa Bcc Atessa, 'Pensa solidale compra locale'

(ANSA) - LANCIANO, 12 DIC - Si articola in due sezioni l'iniziativa di solidarietà e di sostegno all'economia "Pensa solidale _ Compra locale" avviata ad Atessa (Chieti) e promossa da Bcc Sangro Teatina in collaborazione col Comune di Atessa, l'associazione Kommerciate, l'istituto Omnicomprensivo Ciampoli-Spaventa e l'asilo d'infanzia Principessa Elena. La prima è "Uno scontrino per la scuola" rivolta alle scuole primarie e dell'infanzia per premiarle con buoni per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, a fronte di una sorta di raccolta punti tanto più fruttuosa quanti più saranno gli scontrini relativi ad acquisti fatti negli esercizi commerciali di Atessa. scontrini validi dal 3 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021. I primi tre plessi classificati riceveranno materiale didattico per un valore di 700, 600 e 500 euro a seguire 300 euro. La seconda sezione è "Uno scontrino per la Caritas", sempre fino al 28 febbraio. L'istituto di credito Bcc erogherà alla Caritas l'1 per cento del totale in favore delle famiglie del territorio meno fortunate. "In questo modo - dice Fabrizio Di Marco, direttore generale Bcc Sangro Teatina - intendiamo mandare un messaggio altrettanto chiaro: un'economia che gira è inclusiva perché tiene in considerazione anche chi fa più fatica. E la nostra banca è sempre in prima linea quando si tratta di costruire il bene comune". (ANSA).