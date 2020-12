X Factor: papà Casadilego, vittoria opportunità per futuro

(ANSA) - L'AQUILA, 11 DIC - Il Conservatorio "A. Casella" dell'Aquila si unisce alla gioia dell'Abruzzo intero per la vittoria della X edizione di X Factor da parte della giovanissima Casadilego, Elisa Coclite, di Montorio al Vomano, figlia del professore Massimiliano Coclite docente di Canto Jazz presso il conservatorio aquilano.

"Sono molto felice per l'affetto che l'Abruzzo sta dimostrando nei confronti di Elisa che con questa vittoria ha ottenuto non solo un successo, ma anche un'opportunità importante per il suo futuro - ha dichiarato il papà Massimiliano -. I talent show non sono divulgatori solo di musica e spesso chi vi partecipa ha una vita artistica breve. Il mio auspicio, per tutti i ragazzi che vogliono intraprendere questo percorso è quello di raggiungere una consapevolezza che aiuti a scoprire se stessi attraverso lo studio, l'applicazione, la curiosità verso il mondo, anzi, i mondi musicali che li circondano. Qualsiasi essi siano. Conoscere per scegliere, aprirsi alle esperienze con determinazione e leggerezza.

Consapevoli che chi fa musica è, a prescindere, una persona fortunata".

"Ho chiamato immediatamente il prof. Coclite - ha dichiarato il direttore Claudio Di Massimantonio - per complimentarmi a nome di tutta la scuola del successo della giovanissima e talentuosa Elisa. La grande famiglia del Conservatorio aquilano è orgogliosa e felice di condividere un pezzetto di questo risultato. Auguriamo ad Elisa un futuro di successi come merita il suo grande talento". (ANSA).