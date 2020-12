Premiate donne per 'Impresa in rosa che storia'

(ANSA) - CHIETI, 11 DIC - Sono Melania Chiappini, Marta Di Zio, Cinzia Perinetti ed Eleonora Guidotti le imprenditrici vincitrici della sesta edizione del concorso ''Impresa in Rosa che Storia!'' che si propone di assegnare un riconoscimento alla storia d'impresa femminile più originale, come valorizzazione dell'ingegno e del saper fare delle donne. Sono state premiate in occasione della tappa, trasmessa in diretta streaming sui canali social della Camera di Commercio Chieti Pescara, del dodicesimo ''Giro d'Italia della Donne che fanno impresa'', il road-show virtuale promosso da Unioncamere che ha l'obiettivo di informare le imprenditrici ed offrire strumenti formativi a chi aspira a diventarlo, dare visibilità alle dinamiche che riguardano l'occupazione femminile e creare consenso sul tema delle pari opportunità. A decretare le vincitrici la commissione composta da Gemma Andreini, componente del Comitato regionale Komen Italia, Maria Franca D'Agostino presidente della Commissione pari opportunità della. Regione Abruzzo, Vincenzo D'Aquino, presidente del Festival delle Letterature dell'Adriatico, Giovanni Marcantonio coordinatore dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara, Nunzia Salvatorelli consigliera della Camera di Commercio Chieti Pescara.

''La pandemia ha mostrato una serie di fragilità latenti del sistema imprenditoriale femminile sulle quali occorre lavorare di più e meglio - ha detto il presidente della Camera di Commercio Gennaro Strever: in particolare, le fragilità si concentrano nei settori della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione, considerati invece fondamentali per la ripresa economica''. Per Luciana Ferrone, alla guida del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara, ''è una giornata di festa per il nostro territorio perché andiamo a premiare le imprenditrici che, raccontandosi, hanno saputo mettersi in gioco''. (ANSA).