Figc Abruzzo: Memmo si candida a presidente

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Dopo l'ex arbitro internazionale Pasquale Rodomonti, anche il vicepresidente vicario del Comitato Regionale Abruzzo, e precedentemente presidente della Spal Lanciano, Concezio Memmo, ha deciso di mettersi ulteriormente in gioco candidandosi alla carica di Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti. "La mia profonda passione per il calcio - ha spiegato Memmo - in sinergia con la mia esperienza federale maturata nel corso di diversi anni, mi hanno spinto a intavolare questa nuova sfida impegnativa e stimolante. Sono 5 le parole cardine del nostro programma: motivare, pianificare, organizzare, coordinare e delegare. E questo si può fare solo circondandosi di una squadra valida, con membri entusiasti e di grande valore, umano, professionale e dirigenziale". Nel programma del candidato presidente figurano 8 punti programmatici: la riorganizzazione del Comitato Regionale e di tutte le delegazioni; dare nuova linfa ai campionati con proposte di riforme e nuove formule, puntando anche allo sviluppo del beach soccer; valorizzazione del patrimonio regionale calcistico giovanile; monitoraggio del patrimonio impiantistico regionale funzionale, riqualificato secondo i nuovi criteri di sicurezza ed efficienza; rinnovo ed innovazione dei servizi di consulenza e informazione alle Società; creazione di Ufficio Stampa, Ufficio Marketing e Social Media Manager; Rapporti con gli Enti Territoriali per portare avanti progetti comuni e per facilitare l'accesso a finanziamenti e bandi; collaborazione con il Coordinamento Federale regionale per la prevenzione di qualsiasi forma di violenza, razzismo, discriminazione, con particolare attenzione alla tutela sanitaria. Assieme al candidato presidente figurano i candidati delegati: Antonio Marini, Pino Travaglini, Alessandro Ciampa, Mario Corneli, Simone Tofano, Antonio Rotunno, Giampiero Attili, Anna Valente. (ANSA).