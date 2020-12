'Teramo al Centro' il portale shopping della Provincia

(ANSA) - TERAMO, 10 DIC - "Teramo al Centro" è il nuovo spazio digitale che permette l'incontro tra cittadini e commercianti delle città della Provincia. www.teramoalcentro.com è il nuovo portale shopping in cui fare acquisti, ma essere anche aggiornati sulle novità commerciali ed eventi territoriali. Una vetrina online, gratuita, per le attività locali composta di due parti: uno spazio e-commerce a disposizione di ogni commerciante che ne faccia richiesta e una parte dedicata alla promozione territoriale. L'iniziativa, che è stata organizzata dal "Consorzio shopping in Teramo Centro", è stata presentata nella sede della Provincia di Teramo, alla presenza del Presidente Diego Di Bonaventura e dei sindaci di Teramo, Giulianova e Campli. "Un pensiero globale per lavorare in locale"- ha detto il presidente della Provincia- "questa è l'idea che muove il progetto che porta i negozi, di tutti i comuni della Provincia, a raggiungere direttamente i cittadini, per limitare i giganti esteri del commercio elettronico". Lo stop ai campanilismi tra territori e l'avvio dell'integrazione tra iniziative dei singoli comuni sono gli obiettivi di tutti i sindaci. Due progetti simili di commercio elettronico sono, infatti, già partiti nei territori di Campli e Giulianova.

Questo portale integrerà quelle esperienze già avviate. "È il momento di unire le forze per rilanciare il tessuto economico del territorio, mettendo da parte le divisioni politiche"- ha detto Osvaldo Di Teodoro, membro del Consorzio "Shopping in Teramo Centro". "Sono stati coinvolti tutti gli Enti locali a sostenere il progetto, per abbassare al minimo i costi ai commercianti. Lo spazio e-commerce è gratuito e al momento della vendita sarà pagato al portale il 5% delle transazioni. Hanno già aderito progetto già una quarantina di attività commerciali". (ANSA).