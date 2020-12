++ Ricorso urgente Governo su ordinanza Abruzzo a Tar L'Aquila +

(ANSA) - PESCARA, 09 DIC - Il Governo, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha depositato già nel pomeriggio il ricorso contro l'ordinanza Marsilio presso il Tar dell'Aquila.

Il ricorso urgente è stato notificato e depositato con la richiesta di decreto presidenziale in audita altera parte, cioè senza ascoltare la Regione Abruzzo. Si chiede quindi una decisione prima dell'udienza cautelare. Non si ha ancora notizia dei tempi della eventuale decisione, ma non si esclude siano brevi. (ANSA).