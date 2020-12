++ Covid: ricorso Governo,da ordinanza Abruzzo rischio salute ++

(ANSA) - L'AQUILA, 09 DIC - "Le misure ampliative introdotte dalla Regione Abruzzo anticipando gli effetti o gli eventuali e, al momento non ancora adottati, provvedimenti di riclassificazione della Regione da zona rossa a zona arancione richiano nell'attuale, delicato, contesto di portare ad un improvvisa impennata della curva dei contagi e gravissime e incalcolabili conseguenze nella salute delle persone e per la tenuta dei sistemi sanitari regionali". E' uno dei passaggi del ricorso presentato al Tar dell'Aquila dall'Avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio. (ANSA).