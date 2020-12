Covid: Abruzzo arancione,no folla negozi ma gente in strada

(ANSA) - PESCARA, 08 DIC - Secondo giorno arancione per l'Abruzzo con luci e ombre sul fronte del commercio. La riapertura di tutti i negozi, dopo la fine della zona rossa, ha riportato nelle città abruzzesi nel giorno dell'Immacolata la gente in strada. Non c'è stato però il pienone negli esercizi commerciali come qualcuno sperava, ma chiaramente un aumento di clientela considerando che con la zona arancione non è più necessario dover certificare il motivo dell'uscita di casa. In Abruzzo, a penalizzare i centri cittadini, e in particolare quello di Pescara, come hanno lamentato anche in queste ore i rappresentanti delle associazioni di categoria anche l'impossibilità di poter uscire dai comuni di residenza, e questo per esempio a Pescara fa sì che manchino i clienti di fuori comune come quelli di Montesilvano, Francavilla al Mare, e dell'hinterland, oltre che della vicina Chieti. (ANSA).