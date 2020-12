Marsilio,2 giorni decisivi per economia in peridio natalizio

(ANSA) - PESCARA, 07 DIC - "Sono due giorni decisivi per la vita economica del paese. Se fossero stati due giorni qualsiasi non staremmo neanche a discuterne. Sono cinque o sei giorni che discuto con il ministro anche in vista di questa scadenza".

Punta il dito sull'emergenze economiche il presidente d'Abruzzo Marsilio riferendosi al periodo di Natale e al periodo di shopping.

"Abbiamo dimostrato capacità autonoma di assunzione di responsabilità. Se avessi voluto fare propaganda mi mettevo a fare i comizi in piazza, come fatto da compagni di partito o di governo dei ministri Speranza e Boccia. Potevo fare finta di niente, aspettare il report, farmi schiaffare in zona rossa e protestare, come hanno fatto colleghi di sinistra, per prendersela col Governo ladro. Invece ho subito inserito l'Abruzzo in zona rossa e questa accusa di non aver saputo fare i conti è tra lo schizofrenico e il paranoico", ha proseguito rispondendo ai giornalisti. (ANSA).