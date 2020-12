Marsilio, risibile intimidazione su responsabilità contagi (2)

(ANSA) - PESCARA, 07 DIC - "Inostri legali stanno valutando il tono e i contenuti della diffida - ha proseguito Marsilio nel corso della sua conferenza stampa via facebook - Io non condivido questa posizione del ministro. Non condivido neanche questa lettura della norma e soprattutto ho il dovere di far prevalere le ragioni dell'Abruzzo. Sin dal 2 dicembre ho scritto al ministro Speranza chiedendogli in sostanza l'opportunità di utilizzare una facoltà di deroga che gli concede la legge".

Secondo Marsilio "ci siamo ritrovati con la cabina di regia che riconosce nella sua relazione in maniera positiva il fatto che l'Abruzzo abbia adottato misure anticipate, con risultati importanti, ma il ministro non ne ha preso assolutamente atto.

Solo oggi con questa diffida e ieri tramite agenzie di stampa ci dicono "però potete uscire il 9 e diventare arancione. Ora che faccio un'ordinanza con passaggio graduale alla zona arancione, si scatena la diffida e c'è la disponibilità del Governo".

(ANSA).