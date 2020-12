Marsilio, eccessivo dover scontare la pena senza pietà

(ANSA) - PESCARA, 07 DIC - " Mi sembra eccessivo dover scontare la pena senza pietà." E' questa la conclusione del ragionamento a cui si è sottoposto il presidente Marsilio è stato chiesto se prima di firmare l'ordinanza abbia avuto interlocuzioni con il Governo. "Con il ministro ne ho parlato - ha chiarito - sempre in maniera molto franca, da una parte e dall'altra. Sapeva che c'era da parte mia questa richiesta e questa pressione per riallineare posizione dell'Abruzzo alle altre regioni con i quali condivide gli stessi valori. A me non è che fa vergogna stare in zona rossa o essere l'unico, questo è il teatrino della politica. Quando ci rendiamo conto che la nostra regione sta esattamente nella media nazionale, i dati non li può smentire nessuno. Quindi pensiamo che la cura sia durata a sufficienza. Abbiamo chiesto al ministro di considerarlo, ma ci ha dato mezze risposte. Qualcuno chieda al ministro speranza il perché, in presenza di questi dati e alla vigilia di una data importante come l'Immacolata, di questo rigore invalicabile".

(ANSA).